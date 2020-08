Chillen in een container, deze jongeren zijn er blij mee

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De gemeente Overbetuwe startte deze zomer een pilot met een ontmoetingsplek achter het station, wat niet veel meer is dan een container met wat bankje. De container werd geplaatst omdat de groep jongeren in het park te groot werd. Op het hoogtepunt kwamen zo'n 50 jongeren samen. Volgens jongerenwerker Cees Faber is het doorverwijzen naar de container een succes. ''Elke avond zijn er zo'n twintig tot dertig jongeren.''

Volgens Faber doet de gemeente er verstandig aan na te denken of de container langer kan blijven staan. ''Er zijn weinig afdakjes in Elst. Dan gaan ze bij de supermarkt schuilen en het is wachten tot er daar klachten komen.'' Faber hoort van collega's uit andere gebieden dat de groepen jongeren ook daar groter zijn geworden. ''Alle hangplekken en chillplekken zijn drukker. Er zijn gemeenten waar al plekken zijn, daar doen deze situaties van overlast minder voor.''

In een stroomversnelling

De jongerenwerker spreekt met lof over de snelle aanpak van de gemeente. ''De gemeente heeft contact gelegd met een aantal jongeren. Ok ging op vakantie en toen ik terug was stond de container er al.'' Ook de gemeente is voorzichtig positief. Een woordvoerder: ''De container staat er pas twee weken, dus we moeten het nog even aanzien. Eind september gaan we evalueren.''

De wens voor een overdekte plek was er al langer bij de jongeren. Maar het vinden van een juiste locatie is nog niet zo eenvoudig. Faber: ''Mensen willen het liever niet in hun buurt hebben.''

Ook in andere gemeenten extra aandacht voor jongeren

Ook andere Gelderse gemeenten denken mee met jongeren. Zo helpt de gemeente West-Betuwe jongeren een 'keet op wielen' op te knappen die langs de dorpskernen moet gaan rijden. En zijn jongerenwerkers in de gemeente Zaltbommel in gesprek met de buurt na klachten.

Het belang van een goede locatie voor jongeren onderstreept jongerenwerker Ralf Reinders van de gemeente Neder-Betuwe: ''De jongerenontmoetingsplek in Dodewaard is uiteindelijk niet geplaatst op een door jongeren gekozen locatie. Op de huidige locatie wordt die nauwelijks gebruikt, de jongeren hangen een klein stukje verderop omdat ze die locatie wel fijn vinden.''

(Extra) faciliteiten zijn niet overal even hard nodig, zeggen zowel Faber als Reinders: ''We zien ook dat veel jongeren hun eigen vertier gaan organiseren, bijvoorbeeld in keten op privéterrein.''