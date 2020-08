Hidde Jurjus tekent contract bij KFC Uerdingen

"Ik wilde een nieuwe start en ben blij dat ik die bij kan Uerdingen kan maken", laat de doelman weten in reactie op zijn overstap. De keeper kwam de afgelopen twee seizoenen op huurbasis uit voor De Graafschap en keerde in de zomer terug bij zijn werkgever PSV. Daar werd al snel duidelijk dat er voor hem geen rol weggelegd was, zo speelde hij nog geen minuut in de oefenwedstrijden van de Eindhovense eredivisionist. De 26-jarige doelman had nog een contract tot volgend jaar zomer bij PSV.



KFC Uerdingen 05 komt uit op het derde niveau in Duitsland en eindigde vorig seizoen op de dertiende plek. Bij de Duitse ploeg treft Jurjus een landgenoot. Peter van Ooijen kwam deze zomer over van VVV Venlo. "Ik ben heel blij dat ik getekend heb", aldus de doelman. "De club is zeer ambitieus en dat past goed bij mijn instelling."