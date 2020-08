Geen carrière in de Achterhoek? Marij geeft Suzan & Freek ongelijk

Zangduo Suzan & Freek bracht vorige week samen met rapper Snelle het nummer De Overkant uit, een ode aan de Achterhoek. Het nummer gaat over het gevoel van thuiskomen en de positiviteit en gezelligheid in de streek. Eén zin belandde bij Marij in het verkeerde keelgat: Als je carrière maken wil dan hoef je niet te blijven hier.

"Ik vind het een hartstikke mooi nummer", zegt Marij. "Maar in tegenstelling tot wat ze zingen. kun je echt wel goed carrière maken in de Achterhoek."

Marij schreef daarop een open brief aan het zangduo die ze publiceerde op social media waarin ze zegt dat in de regio misschien wel 'sneller en beter dan in het snelle Westen’ carrière gemaakt kan worden.

Studenten

Marij werkt bij Smarthub Achterhoek, een ondernemersinitiatief dat de regio beter op de kaart wil zetten. "Er zijn al bijna 170 Achterhoekse organisaties die zich inzetten in Smarthub om jongeren te behouden en terug te halen", legt ze uit.

En dat heeft volgens haar effect. "We merken dat steeds meer studenten hierheen komen voor stages. Daar zijn we heel blij mee."

Niet nöhlen

Marij wil zeker niet 'nöhlen', maar juist de mooie perspectieven in de regio laten zien. Van Suzan & Freek heeft ze nog geen reactie gehad. "Ja, superjammer. Ik heb nog geprobeerd om met ze in contact te komen. Ik nodig ze van harte uit om in de Achterhoek langs te komen om te laten zien welke mooie organisaties er zijn!"

