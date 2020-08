Stadspartij DNF doopt zichzelf om tot Stadspartij Nijmegen

'Afkorting DNF vaak niet begrepen'

De afkorting DNF, voor 'De Nijmeegse Fractie', stond de partij vooral in de weg, vindt men. "In de volksmond en de media werd de partij vaak aangeduid als 'DNF'," schrijft men op de website. "Deze afkorting werd vaak niet begrepen door de Nijmegenaren. Uit deze afkorting wordt ook niet meteen duidelijk dat het hier om een stadspartij gaat waar het altijd en alleen om Nijmegen draait. Alles wat wij doen, doen wij uit liefde voor onze stad. Daarom is het tijd voor een nieuwe naam, waarin ook staat het waar het bij ons om draait: Nijmegen! De leden hebben daarom tijdens een ledenvergadering unaniem voorkeur gegeven aan de nieuwe naam."

Grootste lokale partij

De partij heeft van alle lokale partijen in Nijmegen het grootste aantal zetels in de gemeenteraad, namelijk drie. In de vorige collegeperiode maakte de partij onderdeel uit van de coalitie en nam namens de partij Ben van Hees plaats in het college als wethouder. Nu maakt de Stadspartij onderdeel uit van de oppositie. De fractie wordt voorgezeten door Wendy Grutters.

Andere namen

Het betreft niet de eerste naamswijziging. In 2009 gingen de partijen Nijmegen Nu en Stadspartij Nijmegen samen verder als Stadspartij Nijmegen Nu. In 2013 sloten raadsleden van CDA (twee) en VSP (één) zich aan, en veranderde de naam in De Nijmeegse Fractie. Twee jaar later werd dit alweer gewijzigd in 'Stadspartij DNF', mede om verwarring te voorkomen met de Nijmeegse fracties van landelijke partijen.