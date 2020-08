Burgemeester Berg en Dal wil hoe dan ook een carnavalsoptocht

De burgemeester van Berg en Dal wil onderzoeken hoe de carnavalsoptocht in zijn gemeente tóch door kan gaan. Mark Slinkman zegt alle mogelijkheden te willen onderzoeken om de optocht op een veilige manier te organiseren. "Mensen hebben maandenlang binnen gezeten. Daardoor zijn we heel veilig gebleven, maar veel mooie dingen zijn ons ook ontnomen."

Een volle zaal waar tweeduizend man op elkaar staan zoals op sommige plekken elk jaar gebeurt, dat gaat hem niet worden, zegt de burgemeester. "Maar de optocht is in de open lucht. We kunnen de wagens opstellen en daar mensen laten langslopen. Of we verlengen het parcours zodat mensen niet vijf rijen dik op elkaar staan."

Slinkman hoopt een veilige carnaval te kunnen organiseren om het leven toch een beetje door te kunnen laten gaan. "Daarover zijn we met de verenigingen in gesprek."

Wagenbouwers gestart

Rogier Uijen van stichting Rozenmaondag in Beek (gemeente Berg en Dal) hoopt over twee weken knopen te kunnen doorhakken. "Ook voor de wagenbouwers. Er zijn er een heel aantal al van start, dat gaat bijna het hele jaar door. We zijn nu inderdaad in gesprek met de veiligheidsregio en de gemeente."

Geen nieuwe prins

Ook andere gemeenten worstelen met het komende carnavalsseizoen. De Dwarsliggers in Malden hebben al besloten in elk geval tot 1 januari geen activiteiten te organiseren. Dat betekent dus ook geen nieuwe prins, zegt voorzitter Eef Peters. "En de optocht zal er in elk geval heel anders uit zien. We hopen op coronaproof carnaval vieren, met in elk geval activiteiten voor de jeugd."

Carnavalsvereniging Knor- en Knalpot in Giesbeek maakte dinsdag bekend alle activiteiten tot 1 mei te hebben afgelast.

