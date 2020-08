Geen kroketten uit de muur, Febo in Arnhem is failliet

De Febo in het centrum van Arnhem is woensdag failliet verklaard. Dat blijkt uit een publicatie van de rechtbank. De snackbar zat volgens de eigen website sinds november 1990 op deze locatie.

Bij de Arnhemse vestiging van het bedrijf, bekend vanwege de luikjes waaruit snacks kunnen worden getrokken, wordt donderdagmiddag de telefoon niet opgenomen.

Het hoofdkantoor in Amsterdam bevestigt dat de Febo in Arnhem dicht is en dat de franchisenemer is gestopt. Volgens een woordvoerder is dat een gevolg van de coronacrisis waardoor de inkomsten sterk zijn teruggelopen.

Op zoek naar nieuwe uitbater

De Febo laat weten dat de vestiging waarschijnlijk half september weer opengaat. In eerste instantie zal de snackbar vanuit Amsterdam worden uitgebaat en in de tussentijd gaat het hoofdkantoor op zoek naar een nieuwe franchisenemer.

De curator, die het faillissement van dit bedrijf in goede banen moet leiden, was nog niet voor commentaar bereikbaar. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er werken en of die hun baan kunnen behouden.

Febo heeft naast eigen restaurants ook een flink aantal franchisevestigingen. Dat betekent dat zelfstandig ondernemers geld betalen om de naam Febo te mogen gebruiken, maar voor eigen rekening het restaurant uitbaten.