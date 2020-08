Contact gezocht met familieleden van Derk Koops (omgekomen in 1944)

In verband met historisch onderzoek voor de Historische kring Hoogland wordt contact gezocht met familie van Derk Koops. Koops (geboren en wonende te Arnhem) vervoerde op 28 oktober 1944 evacué's uit Gennep naar de omgeving Amersfoort. In de buurt van Kruispunt Hoevelaken zijn zij beschoten door een Engels vliegtuig. Daarbij zijn Derk Koops (69jr) en twee evacués om het leven gekomen en ook twee paarden.

Koops hielp een familie uit Gennep evacueeren. Hij was waarschijnlijk boer of vishandelaar, hij had een boerenkar. In totaal moesten 15.000 mensen uit Gennep weg en gingen voor het grootste deel naar de provincie Utrecht. Of Koops uit eigen wil de mensen hielp of daartoe verplicht was is niet bekend.

Koops was getrouwd met Jacoba Johanna van Bergen. Zijn ouders waren Cornelis Koops en Johanna Kleintjes.

Op de foto (boven) de boerderij en omgeving, waar de beschieting op 28-10-1944 heeft plaats gevonden.

Afbeelding onder: de overlijdensacte van Derk Koops.

Bent u familie van Derk Koops of heeft u informatie over hem? Vertel het dan in het formulier hieronder aan Peter Kok van de Historische Kring Hoogland.