Arnhemse jeugdspeler Jonathans tekent eerste contract bij Vitesse

Jonathans kan als rechtsbuiten en aanvallende middenvelder uit de voeten. Hij begint aan zijn zevende seizoen bij de Arnhemse club. Hoewel hij nog speelgerechtigd is voor Vitesse O18, maakt hij regelmatig zijn opwachting bij Vitesse O21.

Jonathans is trots: “Ik ben een echte Arnhemmer en een echte Vitessenaar. Daarom ben ik extra trots op mijn eerste contract. Ook mijn familie is dolblij. Stiekem droom ik al over mijn volgende doel en dat is mijn debuut maken bij Vitesse.”

Perspectief

Hoofd opleidingen Edward Sturing is blij met de ontwikkelingen: “Als club probeer je zoveel mogelijk jongens vanuit de voetbalacademie te laten doorstromen naar het betaald voetbal. De spelers moeten voelen dat er perspectief is bij de club. Daan Huisman, Million Manhoef en Enzo Cornelisse hebben onlangs de stap gemaakt van de voetbalacademie naar het eerste elftal."

"En nu tekent een veelbelovende speler als Miliano zijn eerste contract. Bovenal is het een compliment voor de ontwikkelingen van Miliano. We hopen dat we in de toekomst nog veel van hem gaan horen. Daarnaast is het een goed signaal naar andere jeugdspelers om elke dag alles uit jezelf te halen en te geloven in je ambities.”