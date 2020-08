Doodgeschoten Naomi (35) was op weg naar rustiger bestaan na roerig leven

Aan de dood van Naomi (35) gaat een tragische geschiedenis vooraf. De Arnhemse die maandag werd doodgeschoten in haar woning, moest de opvoeding van haar dochters eerder uit handen geven. Ze had haar kinderen inmiddels weer terug, maar toch ging het de laatste maanden niet goed met haar, zeggen omwonenden. Vanavond organiseren vrienden een stille tocht. "Het was beter geweest als er was ingegrepen."

Maandagavond werd Naomi neergeschoten in haar woning. Er zouden vijf schoten zijn gelost. Naomi overleefde de kogels niet, ze overleed nog diezelfde avond in het ziekenhuis. Dinsdag arresteerde de politie in Lisse een 46-jarige man uit Rheden. Op social media gaan al dagenlang geruchten dat hij haar zou hebben gedood, omdat Naomi hun geheime relatie wilde openbaren.

"Wel buiten de deur eten en dan ben ik de schuldige. Bah", schreef ze kort voor haar dood op Facebook. En dat niet alleen: ze zou ook zwanger van hem zijn geweest en die zwangerschap hebben willen vertellen aan de vrouw van deze man, blijkt uit een ander bericht.

Oorlog op social media

De verdachte is geen bekende in de Floriszstraat. De relatie die hij met Naomi had, zou nog maar pril zijn geweest - hooguit zeven weken, al kenden ze elkaar al minimaal een jaar. Dat blijkt uit een reactie die Naomi in juli vorig jaar op Facebook plaatste bij een foto van de verdachte en zijn vrouw.

Het was niet de eerste oudere man met wie ze een relatie aanknoopte, zeggen mensen uit de buurt. De bewoners van de wijk schetsen het beeld van een jonge moeder die handig was in het aanknopen van sociale contacten in de steden waar ze eerder woonde: Deventer en Eindhoven.

Lid van motorclub

De achtergrond van de aangehouden man is er één waarin gewapend geweld niet vreemd is. De 46-jarige man uit Rheden zou in het verleden lid geweest van Alcatraz Wanted MC, een inmiddels opgeheven motorclub gelieerd aan de Hells Angels. Op foto's van deze organisatie is de verdachte te zien met een hesje en emblemen. Het is een club die de afgelopen jaren meerdere malen in het nieuws was als het ging over bendeoorlogen en wapenbezit.

Moeder opgespoord door politie

Naomi had een zeer bewogen leven achter zich, zeggen buurtgenoten. Kenmerkend is niet alleen dat de vader van haar kinderen helemaal uit beeld was, maar ook dat ze nauwelijks nog contact had met haar familie, onder wie haar eigen moeder. Die is de afgelopen dagen door de politie opgespoord. Ze zegt bij de stille tocht aanwezig te willen zijn, aldus de organisatoren. Ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zou van de partij willen zijn bij de wandeling door Presikhaaf.

Zie ook: Slachtoffer schietpartij was zwanger en werd bedreigd

Kinderen bij pleeggezin

Dik drie jaar geleden kwam Naomi in Presikhaaf wonen, in een toen al haveloze flat. Ze was toen nog zonder haar kinderen en had geen geld, vertelt een bewoner van dezelfde flat. Haar twee dochters waren volgens deze kennis op advies van de Raad van Kinderbescherming ondergebracht bij een pleeggezin, nadat het in Overijssel misging.

"Naomi vertelde dat ze een vriend had die bij ISIS was gegaan, daarna waren alle alarmbellen bij de zorginstanties afgegaan." Dezelfde bron zegt daarbij nooit zeker te hebben geweten of Naomi de waarheid sprak of dat ze bepaalde zaken verzon.

Maar de moeder kreeg haar kinderen wel weer terug en schreef op 13 augustus dit jaar dat ze een urgentieverklaring bij de woningbouw 'in de pocket' had - een uitzicht op een beter bestaan. "Met hulp van anderen kreeg Naomi inderdaad haar leven weer op de rit", zegt de omwonende. "En dat was ook zo: gedurende een periode kwam ze alle afspraken na, was ze heel lief met haar dochtertjes en hield ze haar woning schoon."

Bloempotten door trappenhuis

De kinderen van Naomi gaan in Presikhaaf naar de basisschool - waar de alleenstaande moeder snel in contact komt met andere ouders. Het is deze groep die verantwoordelijk is voor de stille tocht van zaterdagavond, waarbij ook gevraagd wordt via crowdfunding speelgoed en kleding voor de dochters van Naomi in te zamelen. "Die groep vertegenwoordigt de goede kant, dat zijn zorgzame mensen", zegt de buurtgenoot.

Het zijn andere mensen die ook bij de alleenstaande moeder en haar dochters langskomen die al snel een minder goede reputatie krijgen. Het gaat mis bij een feestje waarbij de bloempotten van een van de buren door het trapgat van de flat aan de Floriszstraat vliegen. Op protesten van omwonenden komen treiterijen, een deur van een van hen wordt uiteindelijk ingetrapt. Het gevolg is dat de politie meerdere malen voor de deur om de schade op te nemen.

Foto: Omroep Gelderland

'Meiden hebben het goed in Presikhaaf'

Buren zien ook hoe de dochters van Naomi op warme zomeravonden nog op de stoep spelen, zonder hun moeder. "Toch hadden die dochters het hier relatief goed", zegt een van de organisatoren van de stille tocht. "We zouden het graag zien dat die meiden hier blijven, want hier hebben ze nu vriendjes en docenten die ze kennen. We doen dit ook vooral voor die twee lieverds."

Een kinderrechter en de Raad voor Jeugdbescherming bepalen nu naar wie de voogdijschap gaat, vertelt een van de organisatoren van de stille tocht. Naomi was de enige die bij leven de zeggenschap had over haar kinderen - daar zijn alle personen gesproken voor dit verhaal het over eens. Ook geven de buurtbewoners aan dat de kinderen nu veilig zijn bij een pleeggezin. "Ze zijn enorm overstuur en begrijpen nog steeds niet wat er is gebeurd."

Zie ook: Stille tocht in Arnhem voor doodgeschoten Naomi (35)