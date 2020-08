In dit Gelderse dorpje worden jaarlijks miljoenen stenen gebakken

In Zomer in Gelderland ging presentatrice Angelique Krüger een kijkje nemen in de enige overgebleven fabriek. Het bakken van de stenen is totaal niet te vergelijken met vroeger, want nu gaat alles in het groot.

Mark Pastoors werkt al 23 jaar in de fabriek: "Het is niet meer zoals vroeger, toen was het noeste handenarbeid. Dat is gelukkig niet meer."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Steeds stiller in Spijk

In het kleine Spijk wordt het steeds stiller. Er zijn steeds minder verenigingen, de school is dicht en ook de kerk is gesloten. "We hebben alleen nog het dorpshuis en een paar verenigingen", vertelt Mark.

De steenfabriek helpt mee om de boel in stand te houden. "Elke vereniging of organisatie die heeft aangeklopt voor materialen of een bijdrage heeft nog nooit een nee gekregen."

