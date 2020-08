Doetinchemse fusiescholen bijna klaar voor nieuw schooljaar

Het Houtkamp College en het Panora Lyceum in Doetinchem staan in de startblokken om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. De nieuwe fusiescholen ontvangen vanaf volgende week de eerste brugklasleerlingen.

“We hebben een drukke zomervakantie achter de rug”, vertelt rector Louise Beernink van het Houtkamp College. “We hebben het hele gebouw moeten aanpakken, waarbij we alles hebben geschilderd, nieuwe vloeren hebben gelegd en er komen nog nieuwe meubels. Het gebouw moet een echte ‘Houtkamp-sfeer’ gaan krijgen.”



Conciërge Johan Siemes werkt al een aantal jaren op de locatie en herkent de school met nieuwe inrichting bijna niet meer terug. “Toen ik deze week kwam binnen lopen dacht ik, wauw, wat is dit mooi geworden”, zegt Siemes.



Ook enkele leerlingen die alvast een kijkje kwamen nemen in hun nieuwe school zijn enthousiast. “Ik vind het er echt heel mooi uit zien”, zegt Hessel Boxem. “Als ik over een week terugkom, dan zal het er vast heel mooi uit zien.” Tweelingzus Vianne vindt de lichte kleuren in de lokalen mooi. “Dat maakt me vrolijk.”

Fusie door krimp van aantal leerlingen

Naast het Houtkamp College, waar 220 leerlingen onderwijs gaan volgen, gaat volgende week ook het nieuwe Panora Lyceum met 380 leerlingen van start aan de Holterweg. De twee nieuwe fusiescholen komen voort uit het huidige Ludger College, Rietveld Lyceum en Ulenhofcollege en zijn nodig om voor de toekomst kwalitatief goed onderwijs neer te zetten.

Grote krimp

“Door een grote krimp in de Achterhoek, waarin we binnen tien jaar tijd 1200 leerlingen minder hebben, hebben we ervoor gekozen om van drie naar twee scholen te gaan”, zegt Beernink. “Nu kunnen we alle vakken in de volle breedte blijven aanbieden en hebben meteen ook de kans genomen om op beide scholen met vernieuwende onderwijsconcepten te starten.

Blij met fysiek onderwijs

Beernink is blij dat fysiek onderwijs aan het begin van het nieuwe schooljaar mogelijk is, ondanks de coronacrisis. “Ik verheug mij er op dat de leerlingen weer mogen komen", zegt de rector. "We kunnen op deze manier persoonlijk onderwijs aanbieden. Ik zie dat ze er ontzettend veel zin in hebben om weer naar school te gaan en ik weet zeker dat iedereen over een jaar het Houtkamp College kent.”