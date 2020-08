Studenten in quarantaine: 'De wc is nog nooit zo schoon geweest'

Bij studentenhuis D-Way aan de Dijkgraafseweg zitten momenteel 16 studenten verplicht thuis. Één bewoner testte onlangs positief bij de coronatest. Het gaat redelijk goed met hem laten zijn huisgenoten Tjerk en David weten. De besmetting heeft voor alle bewoners gevolgen.

"We hebben de regels in huis dat als je binnenshuis bent je 1,5 meter afstand van elkaar houdt en ook een mondkapje op hebt", vertelt David.

Spic en span

"Voor ons houdt het in dat we elke keer na gebruik wc en douche schoonmaken. Ik denk dat het hele studentenhuis nog nooit zo schoon is geweest", lacht Tjerk. "Het is helemaal spic en span. Het toilet is nog nooit zo schoon geweest en het ruikt helemaal naar bloemetjes hierbinnen."

De huisgenoot met corona zit afgezonderd, vooral op zijn kamer. "Die heeft ook een aparte wc en aparte douche."

Niet naar huis kunnen

En dan zijn er ook nog huisgenoten die vanwege de besmetting niet meer naar huis kunnen. "We hebben hier de onder-verdieping met 25 man, maar op het moment van vaststelling waren we met 16. Dus er zijn een paar mensen die hier eigenlijk wel wonen maar nu niet thuis kunnen komen omdat wij hier nu in quarantaine zitten", aldus Tjerk.

Tot zaterdag moeten ze thuisblijven. Gelukkig heeft het studentenhuis een pleintje voor de deur en zijn er genoeg mensen die boodschappen langs komen brengen. En het verplicht thuisblijven heeft ook nog niet tot spanningen geleid zegt David. "Nee, we zijn een heel hecht huis, heel gezellig."

In totaal zijn er in Wageningen zeventien coronabesmettingen onder jongeren, voornamelijk studenten. De GGD opent donderdag een teststraat. Die stond al in de planning, maar gaat nu vervroegd open.

