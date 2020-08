Discussie over 'giga-gemeente van Limburg tot Zaltbommel' laait op

"Zeker aanhaken", zegt het Beuningse raadslid Henk Plaizier die de collegevragen namens de VVD-fractie op papier zette. Al jaren wordt er gesproken over een te vormen giga-gemeente van niet alleen Wijchen en Druten, maar ook de gemeenten Beuningen, Heumen en West Maas en Waal.

Meer dan 120.000 inwoners niet gek

Al heeft de politieke meerderheid in die gemeenten zich altijd verzet tegen zo’n vergezicht. "Wat schieten we er met zijn allen mee op? Groot Maas en Waal. Nee, ben ik niet van", onderstreepte Eric van Ewijk van de grootste partij in Beuningen (Beuningen Nu & Morgen) recent nog eens duidelijk.

Toch zijn er wel degelijk politici in bijvoorbeeld Beuningen en West Maas en Waal die zo’n giga-gemeente van meer dan 120.000 inwoners van de grens met Limburg tot vlak voor Zaltbommel helemaal geen gek idee vinden. Bijvoorbeeld Willeke van Ooijen van de SP in de gemeente West Maas en Waal. "Nee, ik denk niet dat het gek is om zo groot te worden", stelt uitgesproken voorstander van zo'n fusie Van Ooijen.

Overal worden gemeenten groter door samenvoeging van een aantal kleinere om sterker de toekomst in te kunnen. Kleine gemeenten als Beuningen blijven hopeloos achter, vinden de voorstanders van fuseren. VVD-er Plaizier: "Dan krijg je die muis en die olifant. En ik wil die muis niet zijn. Dan kun je het vergeten. In het regionaal samenwerkingsverband: je bent niets meer."

Twee schapen over de dam

Een fusie bij de buren maakt nadenken over aanhaken ineens een stuk urgenter. Van Ooijen: "Als de gemeentes om je heen gaan fuseren met elkaar maakt dat je positie als kleine gemeente wel zwakker." De weg naar een daadkrachtiger toekomst zou volgens de nu fuserende partijen niet alleen een wens van Wijchen en Druten moeten zijn.

Dat meent ook Gerard Worm van Kernachtig Druten en één van de drijvende krachten achter de fusie met Wijchen. "Dat zou je eigenlijk als elke gemeente moeten willen hebben. Maar je moet het wel zien. Ik verwacht dat het een kwestie van tijd is." Want als er één schaap over de dam is... "Ja laat het dan nu twee schapen zijn", lacht Worm. "Daar zouden er zo nog maar drie bij kunnen komen."

