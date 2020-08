De leden van showdownvereniging Bravo zoeken een ruimte om in te spelen

Voor onze showdownvereniging Bravo uit Apeldoorn zijn wij op zoek naar een nieuwe speelruimte met opbergplek.

Showdown lijkt op airchockey waarbij de kegel over de tafel heen zweeft. Showdown is alleen net wat anders want in dit spel sla je een bal met kogeltjes erin naar de andere kant van de tafel. De kogeltjes geven een geluid zodat je hoort waar de bal heen gaat. Je kan dit spel dus spelen op je gehoor. Het is een sport die geschikt is gemaakt voor blinden en slechtzienden.

Er zit een gat in de tafel met een netje en als je bal hier in gaat heb je een punt gescoord.

Het is een hele snelle sport! De bal gaat met 60 km per uur ongeveer. Daarom dragen de spelers ook handbescherming. Ook dragen de spelers allebei een skibril die geblindeerd is omdat sommige mensen nog een beetje kunnen zien en om het gelijk te houden dragen zij daarom geblindeerde brillen.



We hebben nu in Apeldoorn een ruimte maar eigenlijk is deze ruimte mede vanwege corona te klein geworden. Je kan het slecht ventileren en de spelers staan dicht op elkaar. We zoeken dus een grotere locatie zodat we meer ruimte hebben tussen de spelers maar ook omdat we inmiddels graag met meer tafels spelen.

We zoeken twee ruimtes van minimaal 6 bij 3 meter. Het moet zo groot zijn omdat de tafel 3,5m lang is en je hebt 1.30 meter daar achter nog nodig om te kunnen spelen. Daarnaast zoeken we een plek waar we de tafels ook kunnen opbergen. Ze hoeven daar niet blijven staan want we kunnen ze gewoon opklappen en wegrijden.

We hebben ongeveer 8/9 leden. Wij speelden altijd op de woensdagavond. Als de woensdag avond een probleem zou zijn, kunnen we het er nog over hebben om het naar een andere dag te verplaatsen.

Weet u in Apeldoorn of omgeving een plek waar de leden van de Bravo naartoe kunnen? Laat hieronder uw reactie achter.