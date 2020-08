Botulisme in vijver bij Niels Bohrstraat in Ede

Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de vijver parallel aan de Niels Bohrstraat botulisme aangetroffen. De gemeente plaatst hier waarschuwingsborden. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of er van drinken.

Botulisme ontstaat door bacteriën die in stilstaand water bij hoge temperaturen groeien. Botulisme is een vorm van vergiftiging die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels. Het gif verlamt de spieren en de vogels stikken of verdrinken.

Vermijd contact met zieke of dode dieren

Hoewel het type bacterie dat is aangetroffen niet gevaarlijk is voor de mens, moet men zieke en/of dode dieren altijd vermijden. Er bestaat een mogelijkheid dat de bacterie zich in de dode dieren vormt tot een gif dat wel gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Ruim dode dieren niet zelf op, maar meld het bij het waterschap.

Waarschuwingsborden

De gemeente plaatst waarschuwingsborden bij de sloten. Mensen wordt aangeraden om contact met het water te vermijden en honden niet in de sloot te laten zwemmen of van het water te laten drinken.

Meer informatie over botulisme en blauwalgen is te vinden op de website van Waterschap Vallei en Veluwe: www.vallei-veluwe.nl/botulisme