Steeds meer groene daken: 'Hele parken op het dak is de volgende stap'

Ook na 25 jaar verkeert het dak van de internationaal geroemde tuinarchitect uit Megchelen nog altijd in prima staat. Wissing denkt dat het groene dak nog wel 20 of 30 jaar mee kan. Het idee pikte hij op in Duitsland. Uniek was daarbij dat hij de sedumplanten aanbracht op een schuin dak met een helling van 45 graden. "Niemand durfde het aan, toch gedaan, en het ligt er nog steeds", aldus de Achterhoeker.

De voordelen van een groen dak

Met de komst van steeds meer groene daken wordt het leefgebied van bijen, vlinders en andere insecten vergroot, wat goed is voor de biodiversiteit. De sedumplantjes houden veel water vast, waardoor straten tijdens hoosbuien minder snel blank komen te staan. Op hete dagen helpen begroeide daken om de opwarming te beperken. Groene daken dragen daarmee bij in de strijd tegen klimaatverandering. Bijkomend voordeel is dat de dakbedekking zelf minder wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden en daardoor veel langer mee gaat.

Weer heeft nauwelijks invloed

Sedum bestaat uit verschillende soorten vetplantjes die prima bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte, kou en droogte. Dat maakt het zeer geschikt als groene dakbedekking. Bovendien hebben de plantjes nauwelijks onderhoud nodig. Eens per jaar een paar handjes mest en af en toe wat onkruid verwijderen is voldoende. Alleen tijdens heel droge zomers kan het zinvol zijn de plantjes wat water te geven.

Groene dakenadviseur Joke Hofstee begeleidt mensen bij de aanschaf van een groen dak. Volgens haar is een sedumdak gemakkelijk zelf te plaatsen.

Koeler in de zomer, warmer in de winter

Een sedumdak heeft een isolerende werking. "De ruimte eronder blijft in de zomer zo'n vier graden koeler", aldus Hofstee. In de winter blijft het er juist warmer, wat leidt tot een lagere energierekening. Goedkoop is de aanschaf van een groen dak meestal niet. Afhankelijk van het gekozen systeem is een groen dak te koop vanaf zo'n 45 euro per vierkante meter. Dan moet je het nog wel zelf leggen. In een aantal gemeenten is subsidie te krijgen voor groene daken.

Niet voor alle daken

Vooral platte- en licht hellende daken zijn geschikt om te vergroenen. Omdat een sedumdak veel vocht vasthoudt, is het belangrijk om zeker te weten of het dak het gewicht kan dragen. In geval van twijfel is het verstandig om een bouwkundige te raadplegen. Een pannendak of een dak van golfplaten is over het algemeen niet geschikt.

Het voelt zo rijk dat ik nu meteen in het groen zit. Marian Munters

Marian en Otto Munters uit Arnhem hebben sinds twee jaar hun dakterras voor een groot deel bedekt met sedum. Vanaf haar werkplek kijkt Marian uit over het groene dak. "Het mooie is dat ik er elke dag van kan genieten. Het voelt zo rijk dat ik nu meteen in het groen zit en niet naar beneden hoef te lopen naar de tuin", vertelt Marian in het televisieprogramma Groene Koppen. Afgelopen mei veranderde hun sedum-dakterras in een gele bloemenzee. De meeste eigenaren kunnen niet of nauwelijks genieten van de schoonheid van hun groene dak, want die is over het algemeen aan het zicht onttrokken. Het zijn dan ook vooral de vlinders en bijen die van de schoonheid van een groen dak kunnen genieten.

Vanaf haar werkplek kijkt Marian uit over het groene dak. Foto: Omroep Gelderland

Groene Koppen op TV Gelderland

Vanaf woensdag 2 september is bij Omroep Gelderland iedere week het televisieprogramma Groene Koppen te zien. Presentator Harm Edens bezoekt Gelderlanders die zich inzetten voor een duurzamere wereld. In de aflevering is Harm te gast bij tuinarchitect Nico Wissing.

Bekijk hier alvast de uitzending: