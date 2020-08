Kunstfietsroute biedt kijkje in keuken bij corsoclubs

Zes weken geleden is het plan pas bedacht. Het begon allemaal met een zomerkunstproject voor kinderen bij Museum Villa Mondriaan. Het was de bedoeling dat de kinderen in de vakantie corso-bouwwerkjes zouden maken.

Cultuurcoach Hans Roerdinkholder schakelde daarvoor de hulp in van enkele vrijwilligers van een corsoclub en al vrij snel waren die zo enthousiast dat het idee werd geboren om er iets veel groters van te maken.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Succesvol initiatief

En deze week is het dan zover: tijdens een fietstocht van 23 kilometer kom je langs zes locaties waar corsobouwwerken staan, gemaakt door jong en oud en allemaal gebaseerd op en geïnspireerd door de schilderijen van Mondriaan. "Ja het is heel bijzonder dat dit in zes weken is gerealiseerd, vertelt Roerdinkholder trots. "Normaal gesproken rijden de corsowagens deze week langs het publiek, nu komt het publiek hier langs."

De cultuurcoach en initiatiefnemer komt deze middag ook even kijken bij het terrein van corsoclub Meddo, waar al snel tientallen fietsen staan. Er zijn op deze locatie drie 'Mondriaanwerken' te bewonderen. Twee gemaakt door kinderen en één van de corsoclub zelf.

Ook is de schuur waar normaal gesproken gebouwd wordt opengesteld en daar is een kleine tentoonstelling te zien met foto's en maquettes van de afgelopen jaren. Het alternatieve corso-evenement is een succes. "Wij staan hier op de camping en hadden deze meteen al in de planning staan", vertelt een dame uit Gouda. "Een heel leuk initiatief."

Volgend jaar

De bouwers zelf zijn ook positief: "Het is heel leuk dat we toch nog iets hebben kunnen bouwen, natuurlijk wel kleiner dan anders en met minder mensen, maar het geeft wel een goed gevoel", vertelt bouwer Gerhard Klomps. Bovendien zijn de bezoekers heel enthousiast: "Ze vinden het leuk om te zien hoe een wagen tot stand komt en waar de dahlia's vandaan komen."

Dus volgend jaar weer? Dat zien Hans Roerdinkholder en Gerhard Klomps allebei wel zitten. "Als het maar niet in plaats van het èchte corso komt, want dat is geen optie", zegt Klomps resoluut. "Want er moeten wel wielen onder zitten en rijden door de straten. Dat brengt toch wel dat stukje extra!"