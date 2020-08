Lynx uit Anholter Schweiz uitgezet in Polen

“Mannetjes zijn sneller schuw, ze vangen alles wat ze vangen kunnen”, legt verzorger Patty Bijlsma van Anholter Schweiz uit waarom hij op 27 juli als eerste is uitgezet. Na aankomst in Polen worden de dieren in drie stappen voorbereid op hun vrijheid. “De eerste stap is quarantaine, waarin gekeken wordt of ze zich nog laten zien en waar ze leren zelf hun eten te zoeken. In stap twee worden ze schuw gemaakt en de derde stap is uitzetten.” Het mannetje doorliep de eerste twee stappen heel snel. “Die zagen ze in de eerste stap al bijna niet meer.”



De twee vrouwtjes die half juni vanuit het dierenpark net over de grens bij Gendringen verhuisden, zitten nog in stap 1 en 2. “Het vrouwtje dat in stap 2 zit, wordt binnenkort uitgezet. Er wordt nog gewacht op de halsband.” Het andere dier is nog niet schuw genoeg, Bijlsma heeft daar wel een verklaring voor. “Vrouwtjes zijn wat langzamer en aanhankelijker waardoor hun traject langer duurt.”



Voorspoedig

Het project Rysie, het Poolse woord voor lynx, waarbij de dieren in het wild worden uitgezet loopt voorspoedig en zorgt ervoor dat de populatie wilde dieren oploopt. “Er zijn ook weer veel jongen geboren, het project is een groot succes”, zegt de verzorgster. Begin dit jaar werd in Anholter Schweiz opnieuw een drieling geboren, en ook zij verhuizen naar Polen. “Volgend jaar maart worden zij waarschijnlijk uitgezet.” Bijlsma is onlangs zelf bij het project gaan kijken. “Ik ben een dag mee geweest, het is leuk om te zien hoe ze leven.” De dieren worden dankzij hun halsband goed in de gaten gehouden. “Iedere tien uur wordt er via het GPS-signaal een sms verstuurd. Wanneer een dier drie keer op dezelfde plek zit, dan gaan ze kijken. Vaak hebben ze dan een ree gevangen en blijven daar bij in de buurt.”