CHE start hogeschooljaar met bijna 5000 studenten

Jan Hol, voorzitter College van Bestuur van de CHE: “Dit hogeschooljaar geven we extra aandacht aan de verbinding tussen studenten, docenten en werkveldpartners. Studeren in een persoonlijke sfeer is én blijft de kracht van de CHE. De persoonlijke ontmoeting met elkaar is essentieel voor kwalitatief hoogstaand christelijk onderwijs. Dat is komend jaar extra uitdagend, gezien de mix tussen online onderwijs en de vooralsnog beperkte ontmoetingen op de CHE. Onze docenten en andere medewerkers zetten evenwel alles op alles om er een bijzondere en waardevolle studietijd voor onze studenten van te maken. Juist tegen de achtergrond van het coronavirus willen we dit jaar onze kennis delen en elkaar inspireren door het jaarthema De kracht van relaties.”



Introductie

De nieuwe voltijdstudenten zijn dit jaar een dag per week op de CHE en verder maken ze online kennis. Elke opleiding heeft een eigen introductieprogramma waarin ruimte is voor ontmoeting met elkaar en met de studieloopbaanbegeleider. De hogeschool is ingericht op de anderhalve meter samenleving. Dit betekent dat er dagelijks maximaal 800 mensen op de CHE zullen zijn en de lessen in kleinere groepen wordt gegeven. Door de spreiding over de dag heen wordt het in het gebouw en in het openbaar vervoer niet te druk.

Stage

De CHE verwacht dat alle studenten terecht kunnen op een stageplek in het nieuwe schooljaar. De opleidingen hebben hier al voor de zomer intensief contact over gehad met de werkveldpartners. In de zorg staan de stageplekken onder druk, maar de CHE verwacht alle studenten Verpleegkunde een stageplek te kunnen bieden. Samen met de zorgpartners zet de hogeschool zich in om stages door te laten lopen in verschillende omstandigheden.



Groei deeltijdonderwijs en Pabo

Maandag 31 augustus 2020 vindt de online startviering met studenten en medewerkers plaats. Komende week heten veel opleidingen de nieuwe lichting studenten welkom met een introductieprogramma. Dit jaar starten er ruim 1700 nieuwe studenten aan de CHE. Het totale aantal vooraanmeldingen in 2020 is vergelijkbaar met het recordjaar in 2019. Er is veel belangstelling voor de deeltijdopleidingen (bachelor en Associate degree) met 685 vooraanmeldingen. Ook de Pabo groeit flink met 17%. Het zijn afgelopen jaren diverse nieuwe routes gestart om opgeleid te worden tot leraar basisonderwijs. Er zijn veel nieuwe leerkrachten nodig.