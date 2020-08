Oost Gelre laat pmd-containers controleren

“Als u de vervuiling uit uw pmd-container haalt, komt ROVA uw container op een later moment alsnog legen”, laat Oost Gelre weten. Een zogenaamde voorloper zal tijdens het ophalen de containers controleren. Mochten spullen worden gevonden die niet in de pmd-container horen, wordt een hangkaart opgehangen. De kliko is slechts bedoeld voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. “Zaken als bijvoorbeeld touw, piepschuim, landbouwplastic, een plastic zwembadje of plastic gebruiksvoorwerpen zoals tuinstoelen en speelgoed horen niet in de pmd-container, maar horen bij het restafval”, benadrukt de gemeente.



Reden voor de controles is dat er volgens Oost Gelre regelmatig restafval in de pmd-container wordt gegooid. “Dat afval zorgt voor vervuiling", aldus de gemeente. "Hierdoor zijn grondstoffen niets meer waard en kunnen zij niet worden gerecycled. Dat is slecht voor het milieu. En zo loopt de gemeente ook opbrengsten mis voor grondstoffen. We moeten dan extra kosten maken voor het verbranden van afval."