Rutgers heeft 'oplossing voor gifvaten', maar Doetinchem werkt niet mee

Rutgers, eigenaar van failliete Rutgers Milieu, zegt over een filtreermachine te beschikken die de schadelijke stof PFAS voor zeventig procent uit het blusschuim haalt. De overige dertig procent moet volgens hem worden verbrand en afgevoerd. “Wij hebben in januari van dit jaar een concreet voorstel gedaan om de vaten op te ruimen”, zei Rutgers woensdag tijdens de hoorzitting. “Zonder duidelijke onderbouwing is deze oplossing door de gemeente afgewezen.”

Niet concreet genoeg

Volgens de gemeente is het plan van Rutgers niet concreet genoeg en ontbraken er toezeggingen. “Wanneer het opruimen zou beginnen en wie het zou betalen, bleef onduidelijk. Dat is geen basis voor een goede oplossing en geeft ons weinig vertrouwen”, zegt een woordvoerder

Rutgers daar het hier niet mee eens: “Er is door de gemeente weinig tot heel slecht gereageerd op mijn voorstel. Ik heb mij ongelofelijk ingespannen om tot een oplossing te komen, maar ik heb nooit enige medewerking gekregen.”

'Nog geen vat verdwenen'

Door toenemende bekendheid van PFAS zijn volgens Rutgers meer mensen en instanties zich met de kwestie gaan bezighouden. Maar niemand greep in, klinkt het verbaasd. Volgens de gemeente had Rutgers zelf alle gelegenheid om de boel op te ruimen, maar is er nog geen vat van het terrein verdwenen. “Wij hebben te weinig vertrouwen dat hij de vaten opruimt en daarom zijn we vorig jaar oktober ook over gegaan tot het opleggen van een dwangsom.”.

Bedreigingen

Rutgers zegt veel onder de kwestie te lijden. “Niet alleen ik, maar ook mijn gezin. Mensen mogen van alles over mij vinden, maar ze blijven met de vingers van mijn gezin af en gaan mij niet met de dood bedreigen.” Op sociale media zou hij bedreigingen hebben ontvangen. Ondanks de stress laat Rutgers weten zich verantwoordelijk te voelen voor afhandeling van de opgeslagen vaten:

Kamervragen

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger stelde namens GroenLinks inmiddels vragen over de kwestie aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De bezwarencommissie brengt over zes weken een advies uit aan het college. Het gemeentebestuur neemt daarna een nieuwe beslissing op de bezwaarschriften.