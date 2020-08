Zóveel autobranden waren er in jouw gemeente

In Arnhem waren dit jaar al veel autobranden, maar toch is Nijmegen de autobrandenhoofdstad van Gelderland. Dat blijkt uit cijfers van Verbond van Verzekeraars over de afgelopen vier jaar. Per gemeente zette het verbond het aantal autobranden onder elkaar.

Nijmegen telde van 2016 tot en met 2019 maar liefst 221 autobranden, tegen 213 voor Arnhem. Inwoners van Hattem en Millingen aan de Rijn hoeven met respectievelijk vier en drie branden het minst te vrezen voor hun auto's.

In onze provincie was in 2019 sprake van een flinke stijging van het aantal branden in voertuigen. Dat jaar telde Gelderland 650 autobranden, tegen 509 in 2018. In veel andere provincies steeg het aantal branden ook. Brandstichting is de voornaamste oorzaak. Het Verbond van Verzekeraars noemt de stijgende trend zeer zorgelijk. "Een autobrand in een woonwijk heeft namelijk een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners", schrijft de belangenorganisatie.

Kijk hier hoeveel autobranden jouw gemeente telde van 2016 tot en met 2019:

Nijmegen 221

Arnhem 213

Apeldoorn 139

Ede 96

Doetinchem 85

Culemborg 68

Tiel 54

Montferland 53

Zutphen 53

Rheden 49

Berkelland 48

Wijchen 48

Epe 44

Lingewaard 44

Overbetuwe 41

Harderwijk 40

Zaltbommel 40

Lochem 39

Beuningen 36

Heumen 36

Maasdriel 36

Oude IJsselstreek 36

Bronckhorst 35

Zevenaar 33

Barneveld 31

Nijkerk 31

Nunspeet 31

Buren 28

Voorst 28

Wageningen 25

Brummen 24

Duiven 24

Groesbeek 24

Renkum 23

Elburg 22

Ubbergen 22

Ermelo 21

Winterswijk 21

Druten 20

Neder-Betuwe 20

West Maas en Waal 20

Geldermalsen 16

Putten 16

Neerijnen 15

Oldebroek 14

Doesburg 13

Heerde 12

Westervoort 12

Aalten 11

Lingewaal 7

Scherpenzeel 5

Hattem 4

Millingen aan de Rijn 3