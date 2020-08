Eeuwenoude Watermolen gerestaureerd op landgoed Quadenoord Renkum

"Je kunt het je nu eigenlijk niet meer voorstellen. Het Renkumse Beekdal is fantastisch vanwege het natuurschoon, maar ga een paar honderd jaar terug en je ziet dat dit voor de lokale industrie heel belangrijk is geweest," zegt rentmeester John Smits als hij de restauratieplek op het landgoed laat zien. "Dit was een van de negen papiermolens die hier stonden. Hier is de papierindustrie van de Zuid-Veluwe ontstaan."

De muren en het dak van de zeventiende eeuwse watermolen zijn inmiddels hersteld. Maar binnen in de molen is nog vel werk te doen. Bij het uitgraven van de vloer kwam een bijzondere grote rechthoekige steen naar boven: "Dat was voor ons een echte verrassing, want dit blijkt een natuurstenen blok te zijn, waar drie ingesleten gaten inzitten. Als je er goed naar kijkt dan zie je dat die gaten gebruikt zijn voor een as. Met deze vondst weten we waar de as voor het laatst heeft gedraaid. Dat maakt het voor ons weer mogelijk om het hele draaiwerk te reconstrueren."

Kijk hier naar een reportage over de restauratie. De tekst gaat eronder verder.

Waterrad

Want in de loop der tijd is ook het waterrad verdwenen. Een nieuwe wordt gemaakt van de bomen op het landgoed. Leerlingen van de timmermansopleiding in Renkum helpen daar aan mee. "De spanten en draagbalken zijn gemaakt van inlandse eiken," zegt de rentmeester trots, als hij naar het plafond van de molen wijst. "We hebben ze uit ons eigen bos gehaald."

Zo wordt de hele watermolen gerestaureerd met eigen hout of gerecyclde oude stenen. De rentmeester vindt het geweldig dat de watermolen op het landgoed Quadenoord in zijn oude luister wordt hersteld: "Ik vind het ontzettend belangrijk om de geschiedenis vast te leggen en door te geven aan nieuwe generaties. Wij moeten toch weten waar we vandaan komen."