Storm Francis verjaagt de zomer, code geel ingetrokken

De zaag moet in een omgewaaide boom in Arnhem Foto: Omroep Gelderland

Storm Francis, die in de nacht van dinsdag op woensdag en in de vroege woensdagochtend over Gelderland trok, is uitgeraasd. Volgens weerman Michiel Severin van Weerplaza was rond 9.00 uur het ergste leed in onze provincie geleden.

Voor grote delen van het land kondigde het KNMI code geel af wegens zware windstoten. Die melding werd even na 7.00 uur voor Gelderland ingetrokken.

De brandweer is woensdagochtend op diverse plekken in de weer met het opruimen van de stormschade. Onder meer in Vorden, Lochem, Wehl, Nijmegen en Leuth moest de brandweer in actie komen. Ernstige incidenten door de harde wind zijn nergens gemeld.

Toch moest in Arnhem de motorzaag er aan te pas komen om een omgewaaide boom weg te kunnen halen:

Omgewaaide boom in Arnhem Foto: Omroep Gelderland

Een fiets, een verkeersbord en een hekwerk bezweken onder het gewicht van de omgevallen boom in Arnhem:

Fiets, hek en verkeersbord vernield door omgevallen boom in Arnhem Foto: Omroep Gelderland

In Arnhem sneuvelde ook een autoruit door een afgewaaide tak. De eigenaar bleef er laconiek onder; het was een leaseauto.

Foto: Omroep Gelderland

In Leuth lijkt de schade beperkt tot een afgewaaide tak:

Afgewaaide tak Leuth Foto: Omroep Gelderland

Einde code geel, maar blijf oppassen

Even na 7.00 uur trok het KNMI code geel in voor Gelderland en werd onze provincie op code groen gezet. Dat betekent dat er geen bijzondere weersomstandigheden te melden zijn.

Volgens weerman Michiel Severin van Weerplaza was rond 9.00 uur in Gelderland het ergste leed geleden. Volgens hem zat de piek in Gelderland tussen 3.00 uur en 5.00 uur, met een record van 80 kilometer per uur op het hogergelegen deel van de Veluwe. Daarna is het op de meeste plaatsen in Gelderland rustiger geworden, met op sommige plekken nog wel windstoten tot zo'n 65 kilometer per uur.

Omgewaaide boom in de bossen bij Berg en Dal Foto: Xander Roozen

Op het Drielse Veer was het voor de vroege fietsers ook lekker uitwaaien:

Uitwaaien op het Drielse Veer Foto: Omroep Gelderland

