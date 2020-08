Veel belangstelling voor buitendijks wonen in Zaltbommel

Ruim 350 inwoners lieten zich op dinsdag bij het gemeentekantoor informeren door de wethouder en woningbouwcorporatie Waalbommel. Posthouwer is onder de indruk van de drukte, maar het verrast hem niet: ''Het is best wel druk op de huizenmarkt. En we hebben behoefte aan nieuwe appartementen in Zaltbommel.''

Buitenstad moet komen op de plek van de voormalige scheepswerf, waar nu nog zeecontainers en een loods staan. Een wijk tussen de dijk en de rivier met bijna 300 koopwoningen. Van appartementen tot lofts en dijkwoningen direct aan de Waal. Een deel van de huizen is schappelijke geprijsd. Eerder dwong de gemeenteraad af dat in de haven ook koopwoningen van twee ton gebouwd moeten worden.

Dagen slijten in Zaltbommel

Twee mannen komen zigzaggend tussen de afzetlinten aangelopen om zich te melden bij de balie. Om drukte te voorkomen heeft de gemeente de namiddag en avond ingedeeld in tijdsblokken. Beiden komen uit Brakel en Aalst en zijn geïnteresseerd in eventuele koop: ''We worden wat ouder, ik wil mijn dagen wel slijten in Zaltbommel.'' De ander vult aan: ''Ik heb altijd al aan de rivier willen wonen. Als dat hier kan dan heel graag.'' Het bijzondere project roept ook vragen op.

Hoe droog?

Hoe hoog worden de twee appartementencomplexen en hoe droog zit je wanneer de rivier hoger staat? Stedenbouwkundige Jakob Grambow legt uit: ''Het gebied ligt buitendijks en dus is er kans op overstroming. Voor dit project hebben we berekend dat er een overstromingsrisico van eens in de 250 jaar is.'' Om zeker te zijn van droge voeten wordt de grond met anderhalve meter opgehoogd. Grambow: ''Het is een veiligheidsniveau dat pas over veertig of vijftig jaar wordt nagestreefd. We hebben klimaatveranderingen nu al in de berekening meegenomen.''

Hoe hoog?

Dan nog de tweede vraag: hoe hoog wordt het project? Grambouw: ''Het ene appartementencomplex krijgt maximaal zeven woonlagen, het andere maximaal negen. We hebben gekeken naar de relatie met de binnenstad en de Waal. Ontwerpen we breder en lager, of slanker en hoger? We zijn tot de conclusie gekomen dat slanker en hoger voor een minder compacte uitstraling zorgt.''

De minder compacte uitstraling is een wens van een groep inwoners verenigd onder de naam vestingstad Zaltbommel.

Op de wachtlijst

En voor de 350 belangstellenden is het dan maar hopen dat ze een appartement bemachtigen in Buitenstad. Wethouder Posthouwer: ''In de volgorde van de wachtlijst krijgen mensen de kans om te kopen.''

Voor het zover is, zijn er volgens woningbouwcorporatie Waalbommel nog een hoop stappen te zetten. Zoals het meekrijgen van een projectontwikkelaar en de gemeentelijke procedures verder doorlopen. ''We hopen in 2021 of 2022 de eerste schop in de grond te zetten.''