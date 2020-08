Floor fietst door Europa: 'Ik wil groots en meeslepend leven'

Floor Ockers (34) reist per fiets door Europa met 85 kilo bepakking. Huis, baan, relatie, alles gaf ze op om haar droom waar te maken. "Ik moest noodgedwongen wildkamperen in de bossen van Duitsland, omdat alles gesloten was vanwege corona. Ik heb vervuild water gedronken in Slowakije waar ik heel ziek van ben geweest. Lag in het ziekenhuis in Budapest en werd smoorverliefd op een Tsjech."

Floor heeft alles waar de meeste mensen van dromen. Een lieve man, prachtig huis, leuke baan. Toch blijft er bij Floor iets knagen. "Als klein meisje droomde ik van een groots en meeslepend leven. Nederland begon me te benauwen, ik wilde de wereld ontdekken."

"Soms baal ik van die 85 kilo bagage"

Floor maakt een einde aan haar relatie. Ze zegt haar baan op en doet bijna al haar spullen weg. Wat ze aan spullen over heeft, sleept ze mee op haar fiets. 85 kilo. "In het begin van de coronatijd was ik in Duitsland en moest ik noodgedwongen wildkamperen. Ik verstopte me in de bossen en ook die fiets met al die bagage moest mee. Al die bagage heb ik wel vervloekt toen mijn ketting achter een tak bleef haken en afbrak."

"Ik heb een heerlijk leven"

Inmiddels is Floor, die tot voor kort in Rheden woonde, al vier maanden onderweg. Ze bezocht per fiets al zes landen en heeft inmiddels al 4000 kilometer door Europa weggetrapt. "Ik ploeter iedere dag met mijn fiets door de mooiste landschappen. Ik probeer me verstaanbaar te maken bij de mensen en genoeg calorieën te eten. Een heerlijk leven."

Oorspronkelijk was haar plan om vanaf april van het zuiden naar het noorden van Amerika te trekken. Dat plan moest Floor vanwege corona cancelen. Floor paste haar plan aan, pakte de fiets en besluit Europa te gaan ontdekken. Momenteel is Floor neergestreken bij het Balatonmeer in Hongarije, waar ze genoeg bereik heeft om haar belevenissen te delen op social media.

Deze reis gaat over eigenliefde

Deze reis gaat over eigenliefde en mezelf leren kennen. Ik heb 15 jaar met iemand samen geleefd. Wie ben ik, als ik zonder iemand leef en zelf mijn keuzes maak?"

Onder de naam Adventure Virgin houdt Floor haar volgers via Youtube en Instagram op de hoogte. Deze dag geeft zij ook een kijkje in haar leven via de stories op Instagram van Omroep Gelderland.

"Ik laat me leiden door de wind"

Waar Floor na het Balatonmeer naartoe gaat? "Er is geen plan. Ik bepaal iedere ochtend bij een kop koffie pas waar ik naartoe ga. Ik laat me leiden door de wind, ontmoetingen met mensen en mijn intuïtie. Ik heb wat geld en als dat op is, is het avontuur ook klaar", vertelt zij op Radio Gelderland.

Omroep Gelderland interviewde Floor eerder over haar plan om door Amerika te trekken. In dat artikel vertelt ze hoe zij zich heeft losgemaakt van haar dagelijkse leven.

