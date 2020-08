Slachtoffer schietpartij was zwanger en werd bedreigd

"Ik laat me door niemand bedreigen. De wouten komen en alles wordt genoteerd", schreef het slachtoffer afgelopen vrijdag op Facebook, drie dagen voor de schietpartij. "Ik heb de grootste bonje gehad, je had hem moeten zien staan...". Eerder die dag schreef ze: "Nooit meer zo doen met m'n kinderen erbij. Nooit meer bellen, nooit meer aan m'n deur. Uit het oog, uit 't hart... "

Of de schutter dezelfde persoon is door wie ze lastig werd gevallen, is niet duidelijk. Volgens omwonenden zou de schietpartij hebben plaatsgevonden in de relationele sfeer. De dader is nog niet gevonden, de politie doet dinsdag nog onderzoek in en rondom de woning.

'Een nieuw mensje'

Op Facebook verschijnen allerlei rouwberichten over de vrouw. "Wat heb jij de laatste dagen wel niet allemaal moeten meemaken. Rust zacht..." schrijft iemand. Een ander zegt: "Er groeide een nieuw mensje, een broertje of zusje voor je meisjes in je buik. En nu ben je er niet meer..."



De vrouw laat twee dochters in de basisschoolleeftijd achter. Die waren op het moment dat de vrouw werd neergeschoten niet thuis. Ze worden nu opgevangen door een bekende uit de buurt.



Zondagmiddag rond één uur verscheen het laatste bericht van de vrouw op haar Facebook-pagina: "Wat een gedoe, wat men over mij denkt en zegt is kwats." Anderhalve dag later werd ze in haar woning neergeschoten.