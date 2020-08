Jochem van Gelder brengt ode aan zijn jeugdidolen

"Mensen uit Beneden-Leeuwen en omstreken kennen het lied wel, zeker de wat oudere mensen. Het stond in 1970 hoog in de Top 40. Ik was zeven jaar en ze repeteerden in het huis tegenover ons. Vanuit een houten schuurtje aan de Van Heemstraweg hoorde ik ze 'Mijn opa heeft een oude bas' spelen. En dat nummer hoorde ik dus ook op de radio. Dat heeft mijn liefde voor muziek gevormd", vertelt Jochem van Gelder.

Het bewijs, de Top 40 uit 1970. De tekst gaat daaronder verder.

Hij vervolgt: "Dit lied komt bij mij altijd terug. Mooi deuntje. Toen ik de honden uitliet, een jaar of twee geleden, zag ik links mijn ouderlijk huis en rechts dat schuurtje. En ik wist: als het 2020 is en het is precies 50 jaar terug dat ze die hit hadden, moet ik een ode brengen aan die Lauwse mannen die een wereldhit hadden. Ze kwamen zelfs in Eddy Ready Go! , de voorloper van Toppop en Joost den Draayer draaide ze veelvuldig in Radio Tour de France."

Samen met Rob Janssen als regisseur maakte Jochem een clip bij het lied. "Ik heb het origineel geen nieuw jasje gegeven, maar met respect afgestoft met behoud van de karakteristieke geluidjes zoals het Gruyter-fluitje en de mondharp. Joop, de drummer van ooit, figureert als opa in de clip en zo is de cirkel weer rond."

Bekijk de versie van Jochem.

En zo ging het origineel.