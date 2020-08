NEC heeft gewenste linksback binnen

NEC huurt linksback Gabriël Çulhaci voor een jaar van Jong FC Utrecht. De Nijmeegse club had met Souffian El Karouani maar een linkervleugelverdediger in de selectie.

De 20-jarige Çulhaci doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en maakte ook regelmatig deel uit van de jeugdselectie van het Nederlands elftal onder de 18 jaar. Hij speelde 53 duels in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong FC Utrecht en vijf jeugdinterlands.

"We zochten een bepaald type linksback. Op deze positie, waar we specifieke kwaliteiten zochten, denken we dat hij een goede toevoeging is. Blij zijn we dat Gabriël deze week aansluit bij de selectie van NEC", aldus algemeen directeur Wilco van Schaik.

Çulhaci is blij dat hij bij de Nijmeegse club aan de slag kan gaan: "De afgelopen jaren heb ik veel geleerd bij FC Utrecht. Ik heb veel wedstrijden mogen spelen in de Keuken Kampioen Divisie en de gehele voorbereiding op het nieuwe seizoen heb ik met de selectie van FC Utrecht meegedaan. Ik heb er zin in om mijzelf verder te ontwikkelen bij NEC en kijk er naar uit om zo snel mogelijk in het Goffertstadion te spelen."