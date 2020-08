Nu al dikke streep door carnaval in Giesbeek: 'We zien geen andere mogelijkheid'

Carnaval in 't Knorre Dörpke (Giesbeek) gaat in 2021 niet door. De plaatselijke carnavalsvereniging Knor- en Knalpot heeft besloten een streep door alle carnavalsactiviteiten te zetten. Daarmee is Giesbeek de eerste plaats in Gelderland waar carnaval is afgelast.

Dat is maandagavond besloten tijdens een algemene ledenvergadering. Penningmeester Danny Wolf: "We opperden als bestuur eerst om tot 31 december alle activiteiten te schrappen en daarna verder te kijken. Maar onze leden zeiden: we moeten duidelijkheid geven. Toen was de knoop snel doorgehakt: alles wordt afgelast tot 1 mei."

Het was een pijnlijke beslissing voor de vereniging, maar volgens Wolf was er geen andere mogelijkheid. "Feestavonden in de zaal houden is onverantwoord: vaste plekken is lastig, afstand houden is lastig. Bovendien is het met een maximaal aantal personen, dat zou maar twintig procent van de vereniging zijn, onrendabel voor de kastelein."

Carnaval als brandhaard voor corona

Hoe er naar het carnaval wordt gekeken van buiten speelde ook mee bij de beslissing. "Veel mensen hebben carnaval in Brabant nog in het achterhoofd als eerste coronabrandhaard", vertelt penningmeester Wolf. "Dat speelt mee, we moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen."

Helemaal stilzitten komende periode wordt het niet voor de Giesse carnavallers. De vereniging vraagt mee te denken over alternatieve activiteiten 'die wél op een corona-verantwoordelijke manier georganiseerd kunnen worden'.

Hoe zit het op andere plekken?

In bijna alle steden en dorpen in Gelderland wordt carnaval momenteel tegen het licht gehouden. Er zijn grote twijfels of het feest komend jaar door kan gaan, maar knopen zijn nog niet doorgehakt.