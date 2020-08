Kampioen Orion gaat voor nationale glorie

“Volleybaltechnisch moeten we nog heel wat stappen maken, maar dat is niet erg”, zegt Orion-trainer Joris Marcelis in reactie op de wedstrijd. “Dit was de eerste oefenpot en Jong Oranje had ook wel behoefte aan een overwinning, die kregen ze van ons.” Met elf spelers beschikken de Doetinchemmers voorlopig over een smalle selectie, maar de club wist wel ervaren krachten te behouden. De ploeg wil zich met Lycurgus en Dynamo mengen in de titelstrijd. “Wij zijn altijd in de strijd geweest met die jongens en dat zullen we dit jaar zeker ook doen”, weet Marcelis. “Ze hebben goede teams, dus ik ben benieuwd hoe we het de komende maanden gaan doen.”



Door de coronacrisis hebben de Doetinchemmers ervoor gekozen om niet in Europa uit te komen. “Het is heel jammer, elke speler wil op Europees niveau uitkomen”, zegt de Australische aanvoerder Adam White. “Maar het is een andere tijd, niet alles loopt zoals normaal.” Dat betekent dat Orion zich richt op het vullen van de prijzenkast op nationaal niveau. De wedstrijd tegen Jong Oranje geeft volgens White genoeg lesstof: “Het ging een beetje langzaam, maar dat is juist mooi. Dan hebben we volgende week wat te doen op de training.”