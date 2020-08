Vitesse gaat nu écht inzetten op eigen jeugd

"Wij willen dit jaar onze academie pushen", vertelt technisch directeur Johannes Spors op Papendal dinsdag. Drie 18-jarige mannen, Daan Huisman, Million Manhoef en Enzo Cornelisse, moeten deze woorden gaan waarmaken. "Het is geen verkeerde tijd om nu een jonge speler te zijn", aldus Spors.

"Veel teams geven de jeugd nu een kans. Wij ook. Toen we (trainer Thomas Letsch en Spors, red.) hier begonnen zeiden we ook meteen: we willen onze talenten zien en ze een echte kans geven. Dat gebeurde ook, we geven ze niet een paar dagen maar echt meerdere weken. Daarom hebben we ook zo'n lange voorbereiding. Nu zie je ook dat deze spelers goede stappen zetten."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een van hen is dus Million Manhoef. Hij tekende maandag een 3-jarig contract bij Vitesse en was al overgeheveld naar het eerste elftal. "Ik ben blij met deze koers. Want daardoor heb ik mij lange tijd kunnen laten zien en zit ik nu bij het eerste elftal en mag ik er bij blijven", zo zegt de jonge back.

Foto: Omroep Gelderland

'Zwemmen als het er echt om gaat'

En nu is het kijken of de spelers dan ook echt kunnen doorbreken. Want er is vaker geroepen door de Arnhemse club dat ze talenten willen laten doorbreken. Dat gebeurde, op uitzonderingen na, vaker niet dan wel. "Ik denk nu wel dat dit een echte kans is", vertelt de technisch directeur.

"Ze kunnen nu echt trainen met het eerste elftal. Vanuit daar moet de volgende stap zijn dat ze minuten maken in de eredivisie. Ik kan niet beloven dat dat snel gebeurd en we kunnen geen garantie geven op minuten, maar ik ben ervan overtuigd dat er kansen komen. En dan is het aan hen. Wij kunnen ze voorbereiden, maar als we ze in het diepe gooien, dan moeten ze zelf zwemmen als het er echt om gaat."

En als het aan Manhoef ligt kan dat niet snel genoeg gebeuren. "De competitie mag voor mij snel beginnen. Ik werk hard voor mijn debuut, dus hopelijk gebeurt het snel."

Rol voor Edward Sturing

In de doorstroming en de ontwikkeling van de drie talenten heeft Edward Sturing een grote rol gehad en die blijft Sturing ook houden, vertelt Johannes Spors. "Wij praten vaak over de jonge spelers. Ik kijk vooral naar het eerste elftal en probeer de jeugd vaak te kijken, maar Edward zit daar veel dichter bovenop. We praten veel over de ontwikkeling van spelers, maar ook over hoe je omgaat met spelers die in het eerste elftal zitten. Zij moeten namelijk soms ook in jeugdteams spelen. Hen moet dan verteld worden dat dat normaal is, geen stap terug. Daarin is Sturing ook heel belangrijk", stelt de directeur.