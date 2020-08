Raadsvragen Rina Moorman en Ellen Wijnsouw over leefbaarheid Klinkerbergerweg

Gemeenteraadsleden Rina Moorman (EdeNu) en Ellen Wijnsouw (fractie Wijnsouw) hebben aan het college van B&W van de gemeente Ede vragen gesteld over de leefbaarheid in de omgeving van de Klinkenbergerweg in Ede.

Volgens de raadsleden zal de verkeersdrukte op de Stationsweg in de toekomst afnemen zodra de Parklaan en het ov-kruispunt gereed zijn. De Stationsweg wordt immers fietsstraat. Dit scenario heeft voor de bewoners van de Klinkerbergerweg (KBW) tot de nodige ongerustheid en zorgen geleid. De bewoners verwachten dat de verkeersdrukte op de KBW niet minder wordt, maar dat dit zelfs een toename van het zwaardere verkeer tot gevolg heeft.

Herhaaldelijk hebben betrokken klankbordgroepsleden KBW vanaf januari hierover met de wethouder in gesprek willen gaan, maar tot nu toe heeft de werkgroep geen reactie mogen ontvangen. De bewoners voelen zich niet gehoord en niet gesteund. Het participatietraject is naar hun mening veel te laat gestart. Er zou slechts 1 alternatief bespreekbaar zijn. Volgens de raadsleden een voldongen feit; er is al besloten zonder dat onderzoek gedaan is naar de gevolgen van de nieuwe verkeersinfrastructuur, ofwel de impact op de doorstroming in het gehele gebied.

Daarom stellen de beide raadsleden de volgende vragen aan het college:

1.Kan het college aangeven waarom de werkgroep nog steeds geen reactie van de gemeente heeft ontvangen? Terwijl er een strakke planning op de afronding (september) van de doorfietsroute ligt.

2.Kan het college aangeven waarom niet gekozen is voor een onderzoek naar de onderlinge samenhang tussen de KBW en de Stationsweg en de diverse zijwegen over de toename verkeersdrukte in de nieuwe situatie?

3.Kan het college aangeven of de busroutes van de Stationsweg in verband met de doorfietsroute in de toekomst worden verlegd naar de Klinkerbergerweg?

4. De gemeente heeft rond 2003 een verbod ingesteld voor vrachtwagens en zwaar verkeer, wordt dit nu losgelaten? Er is geconstateerd dat het verkeersbord met het verbod er niet meer staat. Is hierover met omwonenden gecommuniceerd?

5. Kan het college aangeven of en waarom de toezeggingen uit 2004 over de verbetering van de leefbaarheid van de Klinkerbergerweg zijn losgelaten?

6. Zijn fysieke maatregelen ten behoeve van vertraging van het verkeer op de Klinkerbergerweg mogelijk?