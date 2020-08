Burgemeester van Maasdriel sluit panden na vondst hennep

Burgemeester van Maasdriel Henny van Kooten heeft daartoe besloten op last van de Opiumwet. Twee van de drie zijn bedrijfspanden, het andere is een woning. Over twee locaties zijn tips binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem.

Aan de Parallelweg in Hedel is er naast hennep ook een knipperij en een kleine hoeveelheid harddrugs gevonden. Aan de Berm in Kerkdriel werd een hennepkwekerij aangetroffen en aan de Hondstraat in Velddriel werd ook een grote hoeveelheid hennep en een knipperij ontdekt.