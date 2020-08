Bridge to Liberation: live bij Omroep Gelderland met on screen experience

Op vrijdag 18 september 2020 herdenken we samen de Slag om Arnhem, onderdeel van operatie Market Garden 76 jaar geleden. Dit doen we met een speciale editie van Bridge to Liberation Experience, die live wordt uitgezonden door Omroep Gelderland.

Het thema van dit jaar is 75 jaar VRIJ. We kunnen zijn wie we willen zijn, hebben geen honger of angst en kunnen zeggen en geloven wat we willen. Maar wat is (on)vrijheid? Bridge to Liberation gaat dit jaar over het herwinnen van vrijheid vanuit onvrijheid en hoe strijden voor iemands vrijheid kan leiden tot onvrijheid.

Artiesten vertellen het verhaal

De verhalen in Bridge to Liberation zijn echte verhalen die zich hebben afgespeeld tijdens de Slag om Arnhem en de daaropvolgende evacuatie. Ook dit jaar doen er weer verschillende topartiesten mee. Luister en kijk naar Edsilia Rombley, Emma Heesters, Lisa Loïs en Vinchenzo, die samen met Phion de emoties van het verhaal met hun muziek vertalen. De muziek wordt afgewisseld met vertellingen; Francis Broekhuijsen neemt ons mee terug in de geschiedenis en met Art Rooijakkers dragen we de impact van oorlog mee de toekomst in.

On screen experience

In verband met het coronavirus, wordt Bridge to Liberation dit jaar anders georganiseerd dan je gewend bent. Er is geen evenement op de Rijn aan de voet van de John Frostbrug, maar een speciale editie die live wordt uitgezonden bij Omroep Gelderland. Je beleeft Bridge to Liberation dus ‘on screen’ op vrijdag 18 september om 20.30 uur, via TV Gelderland of via livestream op Facebook, YouTube, website en app.

Op zaterdag 19 september wordt Bridge to Liberation herhaald vanaf 17.20 uur (in twee delen) op TV Gelderland. Meer weten over onze programmering rondom Market Garden? Kijk dan op www.gld.nl/marketgarden.