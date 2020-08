Gemeente Nijmegen gaat proberen ‘genderongelijkheid’ bij Basisregistratie Personen op te lossen

Het Nijmeegse college is bereid om actie te ondernemen tegen genderongelijkheid bij inschrijving in de gemeentelijke Basisregistratie. Daar is volgens de fractie van GroenLinks sprake van ouderwetse standaarden die emancipatie niet ten goede komt. Zij stelden hier vragen over aan het college.

Man als gezinshoofd

Bij inschrijving in de gemeentelijke Basisregistratie Personen wordt de man nog steeds standaard als gezinshoofd aangemerkt. Dat is een uiting van genderongelijkheid, vindt GroenLinks. “Deze ‘standaard’ geeft een signaal af dat niet past bij deze tijd en zeker niet bij Nijmegen,” vinden vragenstellers Marieke Smit en Miranda Florussen. “Het heeft een stagnerend effect heeft op de emancipatie tussen verschillende genderidentiteiten.” Wat de vragenstellers betreft, is dit geval in strijd met het Reglement van Orde over gender(on)gelijkheid.

Mogelijkheid tot negeren niet aanwezig

Het probleem is bekend bij het college, dat het met GroenLinks eens is dat dit niet past bij deze tijd. “Voor de Basisregistratie Personen is het woord “gezinshoofd” niet verplicht,” schrijft het college. “Het maakt geen deel uit van de gegevens set van de Basisregistratie Personen. Schrappen of negeren van het begrip zou een oplossing zijn, maar die mogelijkheid wordt in het softwarepakket bij de huidige leverancier van de Basisregistratie Personen niet geboden.”

Aanpassing door leverancier of in nieuw systeem

Het college is bereid om het systeem aan te laten passen, maar zelf kan de gemeente de aanpassing niet maken. “Het maakt onderdeel uit van het Key2Burgerzakenpakket, waarin de Basisregistratie Personen is opgenomen. Verwijdering zal door de leverancier Centric moeten gebeuren. In overleg met andere gemeenten kunnen wij Centric verzoeken een oplossing aan te dragen die in ons tijdsbeeld past. Daarnaast zijn wij als Nijmegen bezig met een nieuw burgerzaken systeem aan te kopen, waarin wij dit meenemen.” Ook is het college bereid om op verzoek van de vragenstellers van GroenLinks na te gaan of dergelijke standaarden elders in de gemeentelijke organisatie en bij samenwerkingspartners gebruikt wordt en hen te stimuleren tot verandering.

Moderniseren

Smit is tevreden met het antwoord van het college. “Ik ben heel blij dat men bereid is om voor een aanpassing te gaan zorgen, want zoals het nu is, is het super ouderwets en echt niet meer van deze tijd. Ik ben blij dat we gaan moderniseren.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7