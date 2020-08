Boze kermisexploitanten trekken Nijmegen in en eisen gesprek met Bruls

Volgens de woordvoerster komen de exploitanten in het geweer tegen de 'belachelijke regels', waaraan zij moeten voldoen. "Sinds 1 juli mogen we open, maar we worden tegengehouden. Als er horeca in de nabijheid van de kermis is, dan is dat risicovol omdat mensen met alcohol geen afstand zouden houden. Maar horeca-ondernemers mogen wel ondernemen, wij niet."

"De kermis kan gewoon open. We hanteren vaste regels: afstand houden, goede hygiëne. En het is wetenschappelijk bewezen dat er buiten minder risico's zijn", stelt de woordvoerster van de kermisexploitanten. "Maar er worden kermissen afgelast, zoals die in Wijchen. We hebben gehoord dat dat op advies van Bruls is gebeurd. De coronacijfers zijn op veel plaatsen niet hoog, maar het mag niet doorgaan. Dat is niet reëel."

Ook over de toekomst maakt ze zich zorgen: "Voor volgend jaar hebben we nog geen toestemming gekregen van gemeenten. Die hebben we normaal wel rond deze tijd."

Een deel van de kermisexploitanten verzamelden zich op Kelfkensbos