Zorgen om dumpen schildpadden in Achterhoek

"Bijna alle waterschildpadden die wij binnen krijgen zijn er erg slecht aan toe", aldus de vrijwilligster van de dierenambulance. "Ze hebben aandoeningen aan het schild, soms zelfs schildrot. Ze zijn erg mager en hebben vitaminegebrek. We hebben ook al een schildpad gehad met een ingeslikte vishaak. Dus die moest met wat spoed naar de opvang en is zelfs geopereerd. De dieren hebben erg te lijden."

De verwaarloosde dieren worden opgevangen in een schildpaddenopvang in Harkema. Hoewel in heel Nederland gedumpte schildpadden gevonden worden, is het probleem volgens de Dierenambulance in de Achterhoek erger dan elders in het land: "Omdat we hier met extreme droogte kampen. De dieren zijn afhankelijk van water, want daar halen ze hun voedsel uit. Als de sloot droogvalt hebben ze geen voedsel meer. De schildpadden duiken overal op: op een weg, midden in het bos. Op hele gekke plaatsen."



Volgens Van der Werff is er maar één oplossing om het probleem van de exotische dieren, die niet de Nederlandse natuur thuishoren, op te lossen: "Voor bepaalde soorten schildpadden geldt al dat ze niet meer verkocht mogen worden, maar er zijn nog tientallen soorten die gewoon over de toonbank gaan. Men schaft het aan in een impuls: 'Wat leuk, een klein schildpadje'. Als ze groter worden, of ze beginnen te stinken, dan is er soms maar één oplossing en dat is de sloot in en dat is niet de juiste. Dus stoppen met de handel."