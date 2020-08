Hiddink schrikt van ophef op Curaçao en dreigt niet te tekenen

Vrijdag maakte de bond van Curaçao bekend dat de 73-jarige Achterhoeker het land naar het WK van 2022 moet gaan leiden. Maar een dag later reageerde de huidige bondscoach, de Wijchenaar Remko Bicentini, furieus op dat nieuws. Bicentini, die met Curaçao de Caribbean Cup won en verrassend de kwartfinales van de Gold Cup haalde, stelde dat hij het nieuws via de media had moeten vernemen.

'Eerst moet het goed geregeld worden'

Hiddink benadrukt dat tegen hem was gezegd dat de bond keurig tot een overeenkomst was gekomen met Bicentini, die ruim 12 jaar in dienst was van Curaçao. "Ik moet nu concluderen dat dat niet klopt. Zo lang dat loopt, wacht ik met verder praten, laat staan dat ik nu een handtekening zet. Eerst moet het goed geregeld worden, zodat ik kan tekenen. Anders blijf ik weg."

Hiddink was eerder bondscoach van Nederland (twee keer), Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije. Als zijn avontuur op Curaçao doorgaat, wil hij het land naar het WK 2022 in Qatar leiden. En het team op de Veluwe voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijden die in oktober en november worden gespeeld.

