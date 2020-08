Veel overlast door werkzaamheden bij spoorwegovergangen Rheden

Na de zomervakantie starten de eerste werkzaamheden aan de overwegen in de gemeente Rheden. Dat betekent dat de inwoners uit Rheden veel overlast gaan krijgen. Daarom wil de gemeente samen met ProRail een bijeenkomst organiseren om iedereen met vragen goed te informeren over de gemaakte besluiten.

De gemeente Rheden telt maar liefst 37 overwegen en is daarmee een koploper in Nederland. Gesprekken met inwoners over de aanpak van het project zijn al weer vijf jaar geleden. Belangrijk zijn onder andere de veiligheid en de doorstroming van het verkeer op de kruisende wegen in de gemeente Rheden te verbeteren.

Inwoners van Rheden krijgen aan de hand van informatiekaarten te zien welke werkzaamheden plaatsvinden in Dorpshuis Rheden op op woensdag 9 september tussen 18:30 en 21:30 uur.

Vanwege de coronamaatregelen en het feit dat er maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn in de beschikbare ruimte, is het verplicht vooraf aan te melden via Prorail.nl. (één persoon per adres). Aanmelden moet voor donderdag 27 augustus.