Wie is deze mevrouw op de foto? Renate wil het graag weten

Wie is deze mevrouw op de foto? Dat is de grote vraag die Renate Verschuur zich stelt. Haar dochter vond afgelopen donderdag een SD-kaartje op het Kootwijkerzand en wil die dolgraag teruggeven aan de eigenaar.

De SD-kaart werd gevonden in het Kootwijkerzand, rond 14.00 uur. "Mijn dochter dacht: laten we kijken of we kunnen achterhalen van wie het is. En toen dacht ik, we kunnen kijken of Omroep Gelderland kan helpen. Ik hoop dat we hiermee degene van de SD-kaart kunnen helpen", vertelt Verschuur.

Dus weet u van wie de SD-kaart is? Of herkent u de vrouw op de foto? Stuur dan een mailtje naar omroep@gld.nl. Dan brengen wij u verder in contact.