'Politie lokte geweld in Wezep zelf uit', jongeren willen excuses

In de nasleep van de ongeregeldheden van dit weekend namen meerdere jongeren contact op met Omroep Gelderland. Ze waren onderdeel van de groep die naar de brand stond te kijken en vinden dat de politie zelf schuld had aan de onrust.

"Wij stonden daar allemaal om de familie te steunen", zegt één van hen. Ze wensen niet met hun naam genoemd te worden. "We zijn in Wezep een hechte gemeenschap en we willen er op dit soort momenten voor elkaar zijn."

Volgens een woordvoerder van de politie heerste er binnen de groep omstanders echter een grimmige sfeer. "Sommigen gingen zelfs met elkaar op de vuist", zegt ze. "We besloten daarop de afzetting te vergroten en dus meer (veilige) werkruimte te creëren voor de hulpdiensten."

'Politie wordt bang van zoveel mensen'

Een van de jongeren bevestigt dat er een klap is uitgedeeld. "Een van de aanwezigen zei iets wat volledig ongepast was. Die heeft een klap gekregen, meer niet." Verder gedroeg iedereen zich volgens hem keurig. "Kijk ook maar op de video's na: iedereen stond buiten het lint, de brandweer had genoeg ruimte om te werken. Maar de politie wordt gewoon bang als ze zoveel man bij elkaar zien."

Het ging volgens de jongeren mis toen een zoon van het gezin van het brandende huis dichterbij wilde komen. "Er was gezegd dat de familie als enige wel binnen het lint mocht komen. Hij wilde daar dus ook naartoe, maar hij kreeg zonder waarschuwing een klap van een agent, met de wapenstok."

'Pak je er één, dan pak je ons allemaal'

Dat was volgens hem de aanleiding voor de onrust. "Vanaf dat moment werkten we inderdaad niet meer allemaal mee met de politie. Wezep is één grote familie. Pak je er één, dan pak je ons allemaal."

De politiewoordvoerder geeft echter aan dat er op het bewuste moment geen mogelijkheid was om van iedereen te controleren wie hij is. "We hebben de groep meerdere keren gevorderd te vertrekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven", zegt zij. "Uiteindelijk houdt het voor ons ook op en zijn wij genoodzaakt (en bevoegd) om met gepast geweld mensen te verwijderen."