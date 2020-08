Superster achter zomerhit komt uit Ede en is daar enorm trots op

Sanchez maakt aanstekelijke muziek met een mix van Spaans en Nederlands. De basis daarvoor werd al gelegd in zijn jonge jaren in Gelderland. "Ik ben geboren en opgegroeid in Ede. Mijn moeder is Dominicaans en mijn vader Nederlands."

"Het was voor mij altijd wel apart. In mijn jeugdjaren werd er op verjaardagen Juan Luis Guerra en Marc Anthony gedraaid, maar ook André Hazes. Dat was voor mij best lastig te schakelen, want ik vind beide talen prachtig. Ik ben half Dominicaans en half Nederlands, dus waarom niet die twee talen met elkaar combineren?"

Net niet op nummer één

Het eerste grote succes kwam na zijn deelname aan het televisieprogramma 'Beste Zangers'. Hij zong daar samen met Emma Heesters Pa Olvidarte. Het lied werd een groot succes, maar bleef steken op nummer twee.

Sanchez verkocht AFAS Live uit voor zijn concert Una noche. Door de coronacrisis moest dat worden uitgesteld. De Edenaar scoorde ondertussen de zomerhit Como tu welke nu opgevolgd is door Más, Más, Más.

'Het is gelukt'

Rolf: 'Ik werd gisterochtend gebeld door de baas van mijn label en die zei... gefeliciteerd. Het is gelukt, je bent de nummer één op Spotify. Geweldig! Ik heb echt moeten huilen."

Afgelopen vrijdag stond Más, Más, Más op nummer negen in de Top 40. Het wordt spannend of hij komende vrijdag ook in die lijst al de eerste plek bereikt.

De grote hit van Rolf Sanchez:

De liedjes van Rolf kunnen dit jaar ook in De Gelderse Top 100 komen, want zijn Gelderse roots vergeet hij niet, blijkt aan het einde van het gesprek nogmaals. "Ik kom uit Ede hè, ik heb er tot mijn tiende gewoond."

Luister hieronder het gesprek van presentator Eric van den Berg met Rolf.