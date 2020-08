Zwembad van arm gezin in stukken gesneden: 'Welke idioot doet dit?'

"Ik dacht vanochtend meteen: welke idioot is bezig geweest? Het is een gerichte actie, tenminste zo voelt het. Alleen het zwembad is namelijk kapot, de rest is heel. Iemand is heel bewust met een mes op pad gegaan", zo vertelt Robert te Winkel.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het gezin Te Winkel werd landelijk bekend door deelname aan het tv-programma Steenrijk, Straatarm. Na de uitzending werd er spontaan een inzamelingsactie gestart voor het gezin dat nauwelijks iets te besteden had. En door het geld van de crowdfunding stond er ineens ook een zwembadje in de tuin, maar die is nu vernield.

'Shit, nu kunnen we er niet meer in'

Zoon Job is hevig teleurgesteld. "Shit, nu kunnen we er niet meer in. Ik baal wel heel erg, we zaten op de ene dag met zijn allen in het zwembad, de volgende dag is hij ineens kapot."

Vader Robert wil weten wie de vandaal is. "De verzekering mag het dan wel vergoeden, maar ik ben pissed off. Als je iets met mij hebt, prima. Maar je moet niet mijn kinderen dit plezier ontnemen. Dit is ook nog eens mijn terrein. Mensen zijn nu te ver gegaan. Ik ga maatregelen nemen en dit uitzoeken."