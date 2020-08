Coronazomer speelt toerismesector parten, maar niet overal

Het zit hem misschien in de naam, maar op camping De Vrolijk kijken ze blij terug op de zomer tot nu toe. Dat was wel eens anders. "Als je mij in maart, april had gezegd dat we de hele zomer vol zouden staan, dan had ik gezegd: ja ja.. Ik had er een hard hoofd in. Maar we mogen zeker niet klagen: het was alle hens aan dek. Wij zijn blij", blikt eigenaresse Helma Reurslag terug.

Hotels zwaar getroffen

Vakantieparken, campings en bed & breakfasts hebben vanaf 1 juli relatief goede zaken kunnen doen, omdat veel mensen in eigen land op vakantie zijn gegaan. Dat stellen de Gelderse regionale bureaus voor toerisme. Maar vooral zakelijke hotels, musea en attractieparken zijn zwaar getroffen, ziet zowel de directeur in Rivierenland als die van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Achterhoek Toerisme.

Dierentuinen hebben het ministerie van Landbouw al gezamenlijk gevraagd om financiële hulp. De Apenheul moet mensen ontslaan. Burgers' Zoo spreekt van 'een zware periode' maar zegt niet in financiële nood te verkeren.

Geen normale zomer

"Gezien de huidige omstandigheden zijn we niet ontevreden, maar het is bij lange na nog niet de normale gang van zaken", vertelt ook Udo Feitsma van het Nederlands Openluchtmuseum. "In de maand juni begon het voorzichtig. In de maanden juli en augustus kwamen we enigszins in de buurt van onze normale aantallen maar dat lijkt vooral te komen doordat meer mensen hun vakantie in eigen land doorbrengen en wij een goede positie innemen in de ‘dagje weg-markt’."

"En doordat we een speciaal evenement hebben georganiseerd: Zomeravonden in het Openluchtmuseum. Maar wij missen de schoolbezoeken en onze reguliere evenementen: huwelijken, de zakelijke markt, buitenlandse toeristen en groepen, die bij ons een wezenlijk onderdeel van het totaalplaatje zijn."

Onderzoek naar effecten coronacrisis

Directeur Richard de Bruin van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland heeft de provincie Gelderland verzocht om de effecten van de coronacrisis te onderzoeken. "We hebben aan het begin van de crisis moord en brand geschreeuwd, maar wat zijn nu echt de effecten geweest?" Door te onderzoeken hoe groot de impact is geweest op verschillende sectoren hoopt De Bruin beter voorbereid te zijn op een volgende golf, en ook de zomer van volgend jaar. "Er zullen toch veel mensen ook dan nog niet naar het buitenland gaan, omdat ze zich niet veilig voelen. We kunnen het natuurlijk niet voorspellen, maar daar moeten we wel op voorbereid zijn."

Optimistische ondernemers

Directeur Manuel Hezeman van Toerisme Achterhoek kijkt ook met enige spanning richting het najaar. "Op dit moment zitten accommodaties nog steeds vol. Hopelijk kunnen sommige ondernemers de lockdown van begin dit jaar enigszins compenseren. Ik zie nu veel optimistische ondernemers. Maar het is de vraag hoe het er straks uit ziet. En musea en restaurants hebben nog steeds te maken met beperkingen voor het aantal bezoekers."

Ondernemers proberen, nu het weer nog goed is en de zomervakantie nog niet helemaal ten einde is, nog zo goed mogelijk zaken te doen, ziet ook Marlies Pouwels van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. "Het totaalbeeld nu is wel positiever dan de verwachting was in half maart. Maar we kunnen niet de toekomst in kijken. Komt er nog een heftige golf, of blijft het bij regionale uitbraken?"

