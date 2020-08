Ook de introductieweek is door corona anders dan anders

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Uit het open raam van de auto klinkt harde muziek. Een gele schoonmaakhandschoen op een stok steekt eruit. Het zwaait mee op de maat van een luidkeels meegezongen liedje van Kinderen voor Kinderen. Zo rijden derdejaars pabo-studenten Rogier, Max en Silke de regio rond om gevulde tasjes te bezorgen.

Door het coronavirus wordt de introductie van de Arnhemse pabo-opleiding dit jaar online georganiseerd. In de tasjes zit informatie over de introductie, en spullen die hierbij nodig zijn. "Via een grote Teams-vergadering op de laptop gaan we leuke spelletjes spelen en opdrachten doen", vertelt Rogier.

Confetticanon

Studente Matize van Wersch doet verrast de deur open. De gele handschoen schudt haar de hand. Een confetticanon knalt en ze pakt het tasje van de stok. "Heel cool", lacht ze. "Ik had niet gedacht dat jullie met muziek en zo zouden komen."

De Arnhemse studente vindt het jammer dat ze geen gewone introductieweek kan beleven. "Ik kijk er al jaren naar uit. Dus ik baal ervan. Maar zo is het natuurlijk ook heel leuk."

Tweehonderdveertig introductiepakketten zijn gemaakt. De introductiecommissie heeft meerdere teams gevormd om ze thuis te bezorgen. Wie echt te ver woont ontvangt het pakket per post.

Koken

Rogier laat de inhoud van een tasje zien: "Er zit een mok in, die je kunt beschrijven met een krijtje. En een opener, kaartspel, een pollepel, en een recept. Woensdag gaan we met z'n allen koken. Op afstand natuurlijk."

Een half jaar lang is de introductiecommissie van de pabo-opleiding bezig geweest met de voorbereidingen, vertelt Jeroen Schreijenberg: "Andere jaren hadden we het draaiboek kant-en-klaar liggen. Dan moest er ook veel geregeld worden, maar nu is het nieuw en moesten we alles zelf bedenken."

Rogier blikt met lichte weemoed terug naar de introductie van vorig jaar: "Toen gingen we waterskiën bij de Berendonck in Nijmegen. We hielden feestjes en gingen elke avond stappen. Dat mag helaas niet meer. Maar dat is geen excuus om er geen hele leuke intro van te maken. Misschien nog wel een leukere. We doen ons best."