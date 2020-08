Meerval in opmars, maar van 'plaag' geen sprake

De meerval komt steeds meer voor in de Nederlandse wateren. Maar van een plaag is nog lang geen sprake volgens het Nijmeegse kennisinstituut RAVON.

Beroepsvisser Frans Komen uit Terwolde meldde dit weekend in een podcast dat hij bang was dat de meerval een plaag zou worden in onder meer de IJssel. De opmars van de meerval zou een bedreiging zijn voor de visstand.

Ook werden de afgelopen jaren meldingen gemaakt van gigantische meervallen op verschillende plekken in Gelderland. In de Waal bij IJzendoorn lag vorig jaar een dode meerval van meer dan 1.80 meter lang. In Gendringen werd vorige zomer zelfs een record verbroken met de vangst van een meerval van 2.36 meter uit de Oude IJssel.

Inheemse soort

Toch hoeven we ons nog geen zorgen te maken over een meervallenplaag, zegt bioloog Frank Spikmans van RAVON, een kennisorganisatie uit Nijmegen die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen.

"De meerval is aan het toenemen in Nederland, dat klopt. Maar het is een inheemse soort. Daar zijn altijd fluctuaties in te zien." In Nederland kwam de soort tot de eerste helft van de 20e eeuw alleen in het Haarlemmermeergebied voor. Door uitzettingen is het verspreidingsgebied sterk toegenomen. Ook het warmere en schonere water speelt mee, en de openstelling van het Rijn-Donaukanaal in 1992. De vis zit nu in alle grote rivieren.

Concurrent

De meerval is een roofdier en daarmee wel een concurrent voor sommige vissers, zegt de bioloog. "Het is een enorm beest die ook andere vissen eet. De maximale lengte neemt ook toe. Vroeger zagen we die alleen in Zuid-Europa."

De soort wordt sinds 2012 niet meer beschermd door de Flora- en faunawet. Sindsdien mag er op het dier gevist worden. Destijds werd wel besloten een terugzetverplichting op te nemen vanwege het 'nog prille herstel'.

