Kwetsbare reizigers angstig: 'Chauffeurs dragen geen mondkapje'

Tim Kroesbergen zit in een rolstoel, heeft broze botten en een longaandoening. Hij heeft nu meerdere chauffeurs meegemaakt die geen mondkapje willen dragen. "Toen ik er wat van zei kreeg ik als reactie dat het niet hoefde, omdat ze op anderhalve meter afstand zitten. Maar de chauffeurs komen wel degelijk dichterbij om mensen in en uit de bus te helpen." Een andere chauffeur zei dat hij geen mondkapje mag dragen van de politie, omdat hij anders onvoldoende zicht heeft, stelt Kroesbergen.

'Een IC kan mij niet helpen'

Door zijn longaandoening is hij extra voorzichtig. Als Kroesbergen besmet wordt met corona, kan dat fataal voor hem zijn. "Een IC kan mij dan niet helpen, omdat ik daar te kwetsbaar voor ben." Hij diende een klacht in bij vervoerder AVAN, die verklaarde zijn klacht gegrond.

Toch gebeurt het volgens hem nog steeds dat er chauffeurs geen mondkapje dragen. "Maar wat kun je eraan doen? Ik ben afhankelijk van die chauffeur als ik moet reizen."

Ook Esther (echte naam bekend bij de redactie) maakt vanwege haar scootmobiel regelmatig gebruik van AVAN. "Een chauffeur kwam bij het vastzetten van mijn scootmobiel dicht bij mij, zonder mondkapje."

'Begon een hele discussie'

"Uiteindelijk zette hij deze alsnog op en begon een hele discussie over het feit dat hij al corona had gehad en dat het belachelijk was. Weer een ander wilde geen mondkapje, want dan besloeg zijn zonnebril."

Dick Cochius, voorzitter van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG), krijgt al een aantal weken dergelijke klachten binnen. "Heel kwalijk. Voor deze kwetsbare groep is het een hele stap om nu alweer met het vervoer te gaan. Als ze een nare ervaring meemaken, zullen ze niet zo snel nog een ritje boeken." Zo worden deze mensen volgens Cochius beperkt in hun bewegingsvrijheid en raken nog geïsoleerder dan ze al zijn.

'Als hij niet wil, andere baan zoeken'

Math van den Beucken (directeur AVAN) is duidelijk: de mondkapjes zijn een verplichting voor zowel de chauffeur als de reiziger. "We hebben meerdere keren de taxicentrales hierop aangesproken, maar nog steeds krijgen we signalen binnen dat het niet goed gaat. Ik wil geen heksenjacht, maar ik vraag iedereen met slechte ervaringen dit te melden en ook het tijdstip en het nummer van de taxibus door te geven. Alleen dan kunnen we de chauffeurs gericht aanspreken."

Dat zal bij een tweede keer 'fors aanspreken' betekenen, vervolgt Van den Beucken. "Maar als uiteindelijk blijkt dat die chauffeur dat gewoon niet wil, moet hij vooral een andere baan zoeken. Zo simpel is het."

Ook de Arnhemse wethouder Roeland van der Zee vindt dat de chauffeurs 'gewoon een mondkapje moeten dragen'. "Dat is de afspraak." VVD en PvdA stelden vragen over de kwestie aan het college.