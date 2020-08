402 euro voor een studentenkamer, jongeren zijn het beu

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Student Milieuwetenschappen Sammy betaalt 360 euro per maand voor een kamer van 10,5 meter per maand. Ze bouwt veel schulden op om hier te kunnen wonen en studeren. "Mijn studieschuld staat nu ongeveer op 18.000 euro na twee jaar studeren."

Maandagmiddag staat ze daarom op de Markt. De actie is bewust klein gehouden - er zijn een handvol studenten aanwezig om uitleg te geven - vanwege corona. De studenten hopen dat de basisbeurs weer ingevoerd wordt. Die werd in 2015 afgeschaft. Inmiddels is alleen regeringspartij VVD nog tegen herinvoering van de beurs.

Stijgende huren

Uit cijfers van de website Kamernet blijkt dat de gemiddelde huurprijs voor een kamer op de site in Nijmegen met ruim tien procent is gestegen tussen 2017 en 2019. Daar betaalde je vorig jaar gemiddeld 398 euro voor een kamer.

In Wageningen steeg de huur in die periode meer dan zes procent tot een gemiddelde van 331 euro. In Ede stegen de kamerprijzen in die periode tot 338 euro. Arnhem spant de kroon met een gemiddelde van 402 euro. Op de site worden kamers aangeboden van particuliere verhuurders.

Punten

De Wageningse site HousingDesk zag het afgelopen jaar geen stijging in de prijzen van hun aanbod. De site biedt naar eigen zeggen alleen woonruimtes aan die voldoen aan het puntensysteem dat bestaat om de maximale wettelijke huurprijs van kamers vast te stellen.

"Wij bieden een platform voor particuliere verhuurders", zegt Anika van de Peut. "Soms krijgen we aanmeldingen waarvan de prijzen echt te hoog zijn. Dan zeggen we dat de prijs lager moet, of we plaatsen de advertentie niet." Vaak gebeurt dat gelukkig niet, zegt ze.

Ook woningcorporatie Idealis biedt woningen en kamers aan voor studenten in Wageningen. "Sommige woningen zijn natuurlijk wat duurder, die zijn dan ook wat groter en met eigen voorzieningen", zegt een woordvoerder. "Maar als je kijkt naar steden als Amsterdam dan valt het in Wageningen nog mee."

Nijmegen

Op donderdag sluiten de studenten de landelijke actie af in Nijmegen op Plein 44. De actievoerders gaan daar studentenkamers nabouwen om de krapte en hoge prijzen op de woningmarkt te illustreren.

