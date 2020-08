Verwarde man stuurde antisemitische mail naar politici

Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat de brief bij politici in meerdere gemeenten is bezorgd, niet alleen in Doetinchem. “Kort onderzoek leerde dat de brief afkomstig is van een man die kennelijk in de war is en in een instelling verblijft in het westen van het land”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Er is contact met de instelling geweest om te kijken of deze man hiermee kan stoppen, er zal geen strafrechtelijk vervolg komen.” Diverse college- en raadsleden in Doetinchem ontvingen de 44 pagina’s tellende brief vorige week.

'Hakenkruizen vliegen je om de oren'

"De hakenkruizen vliegen je om de oren”, zo typeerde GroenLinks-raadslid Karen Kamps de mail. Ze deed online aangifte, maar hoorde niks meer dan dat het als melding werd geregistreerd. “Het is moeilijk boos te worden op een verwarde man", zegt Kamps, die geen aangifte meer wil doen, maar wel een terugkoppeling had verwacht. "Ik vind wel dat er een verantwoordelijkheid ligt bij politie en gemeente qua communicatie.”